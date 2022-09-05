В МИД заявили о праве Донбасса, Запорожья и Херсона попросить РФ помочь с референдумами

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Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области имеют право обращаться к России и другим странам при проведении референдумов, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Владимир Чуров.

Он добавил, что также эти регионы могут обратиться за помощью к международным организациям.

"Они вправе обратиться за организационно-техническим содействием и даже финансовой помощью <...>, например в ООН <...>, ОБСЕ, а также на двусторонней основе", – сказал Чуров в интервью РИА Новости.

В конце июля в Запорожской области создали избирком для проведения референдума о вхождении в состав РФ. Как отмечал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий, в настоящее время ведется подготовительная работа сразу в нескольких плоскостях, одна из которых – законодательная.

Ранее первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что для проведения референдума по вхождению Запорожской области в состав России регион должен быть освобожден от неонацистов. Сенатор подчеркнул, что РФ не станет отталкивать от себя регионы, которые видят свое будущее в ее составе РФ.