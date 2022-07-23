В Запорожской области создали избирком для проведения референдума о вхождении в состав РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Запорожской области уже подписан указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав РФ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

"Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения нашего региона в состав Российской Федерации", – напомнил он в публикации.

Балицкий отметил, что в настоящий момент ведется подготовительная работа сразу в нескольких плоскостях, одна из которых – законодательная. По его словам, избирком обеспечит прозрачность и легитимность процедуры референдума.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что присоединение ДНР и ЛНР к России будет рассмотрено Совфедом после проведения соответствующих референдумов, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, решение жителей освобожденных территорий Украины по поводу будущего статуса областей будет встречено РФ уважительно.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия уважает право Луганской и Донецкой народных республик самостоятельно решать вопрос о своем будущем.