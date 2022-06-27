Песков заявил, что РФ уважает право ДНР и ЛНР самостоятельно решать вопрос о своем будущем

Фото: kremlin.ru
Россия уважает право Луганской и Донецкой народных республик самостоятельно решать вопрос о своем будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что будущее и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики, и других территорий Украины должны решать жители этих территорий, это их суверенное право и их суверенное решение, конечно, это право мы уважаем", – цитирует его ТАСС.
Между тем вопрос о перспективах специальной военной операции России на Украине Песков переадресовал в министерство обороны.
"Это прерогатива военных, здесь я не берусь ничего говорить", – заявил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что речи об упразднении российско-украинских границ в Запорожской области не идет. Так он прокомментировал слова члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, который заявил, что освобожденные территории Запорожья не должны оставаться за пределами российских границ. Он напомнил, что в Германии не проводили референдум, а разрушили Берлинскую стену и начали жить в едином государстве.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Жители Херсонской области согласны войти в состав РФ – глава администрации региона
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