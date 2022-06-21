Песков назвал "юридическим казусом" информацию об объединении РФ и Южной Осетии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "юридическим казусом" ситуацию с проведением референдума в Южной Осетии о вхождении республики в состав России.

"Постановка вопроса об объединении (с Россией). Там так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Здесь, наверно, нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться. Если объединится с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, данный вопрос уже поднимался, теперь власти Южной Осетии должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации.

В конце мая президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России, подписанный бывшим главой республики Анатолием Бибиловым. В МИД РФ назвали данное решение здравым.