В МИД РФ назвали здравым решение Южной Осетии о приостановке действия указа о референдуме

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Москва считает здравым решение нового президента Южной Осетии Алана Гаглоева приостановить действие указа о проведении референдума по вопросу вхождения республики в состав РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"С учетом того, что данная инициатива экс-президента А. И. Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое", – сказала она.
По словам Захаровой, решение Гаглоева отвечает духу союзничества и принципу тесной двусторонней координации между РФ и Южной Осетией. Она подчеркнула, что Россия готова к проведению дальнейших консультаций с югоосетинской стороной.
30 марта бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого необходимо будет провести плебисцит.
Позже Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России. Он должен был состояться 17 июля.
Однако 30 мая новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России до завершения консультаций с РФ.
Политолог оценила планы Южной Осетии войти в состав РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: