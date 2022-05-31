В МИД РФ назвали здравым решение Южной Осетии о приостановке действия указа о референдуме

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Москва считает здравым решение нового президента Южной Осетии Алана Гаглоева приостановить действие указа о проведении референдума по вопросу вхождения республики в состав РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"С учетом того, что данная инициатива экс-президента А. И. Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое", – сказала она.

По словам Захаровой, решение Гаглоева отвечает духу союзничества и принципу тесной двусторонней координации между РФ и Южной Осетией. Она подчеркнула, что Россия готова к проведению дальнейших консультаций с югоосетинской стороной.

30 марта бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого необходимо будет провести плебисцит.

Позже Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России. Он должен был состояться 17 июля.

Однако 30 мая новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России до завершения консультаций с РФ.

