Власти Херсонской области заявили о намерении войти в состав РФ

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Власти Херсонской области заявили о намерении войти в состав России в ближайшее время. Об этом заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, регион планирует стать полноценным субъектом РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее также экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявлял, что республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. По его словам, объединение с Россией является стратегической целью властей. Бывший глава Южной Осетии подчеркнул, что республика готова войти в состав своей исторической родины.

В то же время преемник Бибилова на посту Алан Гаглоев приостановил указ о референдуме по вопросу объединения Южной Осетии и России.

