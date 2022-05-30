В Южной Осетии приостановили действие указа о референдуме о присоединении к РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России, подписанный бывшим главой республики Анатолия Бибилова, следует из опубликованного на сайте президента Южной Осетии указа.

Отмечается, что действие указа приостановлено до завершения консультаций с РФ.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого необходимо будет провести плебисцит.

Позже Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России. Он должен состояться 17 июля.

