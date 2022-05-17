Песков заявил, что РФ не ведет работу по вопросу присоединения Южной Осетии

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Россия в настоящее время не проводит какую-либо деятельность по вопросу присоединения Южной Осетии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России 17 июля.

30 марта Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого необходимо будет провести референдум.

Вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани раскритиковал обсуждение проведения в Южной Осетии референдума о вхождении республики в состав Российской Федерации, назвав подобные разговоры неприемлемыми.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала.

