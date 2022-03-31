Песков прокомментировал идею проведения референдума в Южной Осетии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле оценивают идею о проведении референдума в Южной Осетии по вхождению в состав России.

По словам Пескова, данная инициатива рассматривается в контексте выражения мнения народа.

"Я не могу выразить никакую позицию. У нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось. Но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся", – сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

30 марта президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого необходимо будет провести референдум.

Вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани раскритиковал обсуждение проведения в Южной Осетии референдума о вхождении республики в состав Российской Федерации, назвав подобные разговоры неприемлемыми.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала.