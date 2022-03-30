Спикер парламента Абхазии заявил, что республика не собирается входить в состав России

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У Абхазии нет намерений войти в состав России, заявил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

"Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством. <...> Конституция Абхазии может быть изменена, в том числе если речь идет о ликвидации независимости республики", – приводит его слова "Интерфакс".

Он подчеркнул, что Россия для Абхазии является стратегическим партнером и близким государством. Кварчия также добавил, что решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения в состав России является их суверенным правом.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого необходимо будет провести референдум.

Позже пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева сообщила, что подготовительные процедуры, необходимые для вхождения Южной Осетии в состав России, будут завершены после 10 апреля.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Российские власти в связи с этим неоднократно указывали на то, что решение пересмотру не подлежит.