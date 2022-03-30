Южная Осетия предпримет шаги для вхождения в состав РФ – президент республики

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Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.
"Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться", – цитирует его РИА Новости.
Глава Южной Осетии подчеркнул, что республика готова войти в состав своей исторической родины.
Бибилов добавил, что сейчас Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент.
"Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы", – отметил президент республики.
Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что НАТО и США плохо усвоили урок из признания независимости Южной Осетии и Абхазии. По его словам, применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей.
Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ
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