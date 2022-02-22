НАТО и США плохо усвоили урок из признания независимости Южной Осетии и Абхазии – Медведев

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НАТО и США плохо усвоили урок, преподанный им Россией в 2008 году. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя признание независимости ДНР и ЛНР.

Медведев напомнил, что в 2008 году им было принято сложное решение, признающее независимость Южной Осетии и Абхазии.

"Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России, – цитирует зампреда Совбеза РИА Новости. – Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников Альянса".

По мнению Медведева, Запад целенаправленно оказывает помощь Украине в саботаже Минских соглашений. В результате у националистов и слабой украинской власти во главе с действующим президентом оказались развязаны руки.

"Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб", – заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений.

В свою очередь, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совбеза организации, комментируя признание республик Донбасса, заявила, что данное решение может привести к глобальным последствиям.