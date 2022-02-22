В МИД Латвии рассчитывают, что первый пакет санкций против РФ подготовят на этой неделе

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Первый пакет санкций ЕС против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР будет готов на этой неделе. Такую надежду выразил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, санкции необходимы для посыла четкого сигнала России "о неприемлемости ее действий, а Украине – о ее поддержке". Глава МИД добавил, что для этого можно использовать несколько элементов.

"Первое – это сами санкции, второе – финансовая, экономическая, а также военная поддержка Украины, которую уже оказывает Латвия, и третье – расширение присутствия НАТО на "восточном фланге", – приводит слова Ринкевичса портал LSM.lv.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу страны отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. По его словам, последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины. Он также подчеркнул, что Украина никому ничего не отдаст.

После подписания Путиным соответствующих указов о планах ввести санкции против России заявили Канада, США, Великобритания и Евросоюз. Признание независимости Россией ДНР и ЛНР осудила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

