В Госдуме заявили, что Россию не запугать санкциями

Фото: depositphotos/alexfan32
Россия не боится новых санкций со стороны западных стран. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Как считает парламентарий, РФ готова к любому развитию событий.
"Пускай в этом так называемые наши западные партнеры не сомневаются", – подчеркнул Шеремет.
Депутат выразил сожаление, что сейчас страны Запада выступают на стороне, поддерживающей агрессию, терроризм и убийства мирных граждан.
"Когда на кону стоят здоровье и права граждан, мы выбираем жизни людей, а не экономику. Пускай ЕС зарубит себе это на носу", – отметил парламентарий.
Шеремет добавил, что на сегодняшний день оплотом демократии в мире является Россия.
Ранее председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель пообещали, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.
В свою очередь, глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что власти страны намерены объявить о новых санкциях в отношении России во вторник, 22 февраля.
Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: