В Госдуме заявили, что Россию не запугать санкциями

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Россия не боится новых санкций со стороны западных стран. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Как считает парламентарий, РФ готова к любому развитию событий.

"Пускай в этом так называемые наши западные партнеры не сомневаются", – подчеркнул Шеремет.

Депутат выразил сожаление, что сейчас страны Запада выступают на стороне, поддерживающей агрессию, терроризм и убийства мирных граждан.

"Когда на кону стоят здоровье и права граждан, мы выбираем жизни людей, а не экономику. Пускай ЕС зарубит себе это на носу", – отметил парламентарий.

Шеремет добавил, что на сегодняшний день оплотом демократии в мире является Россия.

Ранее председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель пообещали, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что власти страны намерены объявить о новых санкциях в отношении России во вторник, 22 февраля.