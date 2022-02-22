Великобритания объявит о новых санкциях против РФ 22 февраля – глава МИД страны

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Великобритания намерена объявить о новых санкциях в отношении России во вторник, 22 февраля. Об этом сообщила глава МИД страны Лиз Трасс в своем аккаунте в Twitter.

"Мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", – подтвердила руководитель британского внешнеполитического ведомства.

Трасс добавила, что Британия намерена отвечать на действия России в координации с союзниками.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом он объявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.

Позднее председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Альянса, данное решение нарушает Минские соглашения.

В свою очередь, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о необходимости твердого ответа на признание Россией ДНР и ЛНР. Он подчеркивал, что власти США с партнерами примут должные меры в ответ на действия РФ.