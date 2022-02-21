Столтенберг осудил признание Россией независимости ЛНР и ДНР

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом она написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

По словам генсека НАТО, данное решение нарушает Минские соглашения.

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявил Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО призвали РФ остановить деэскалацию и вернуться к дипломатии.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом он объявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.

Позднее в Совфеде заявили, что рассмотрят необходимые для признания ДНР и ЛНР документы в соответствии с Конституцией РФ после их внесения в парламент.

В ответ председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.