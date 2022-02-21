Совфед рассмотрит необходимые для признания ДНР и ЛНР документы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации рассмотрит необходимые для признания ДНР и ЛНР документы в соответствии с Конституцией РФ после их внесения в парламент. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

21 февраля Владимир Путин подписал закон о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств.

"Поздравляю вас", – в завершение обратился к лидерам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, с которыми были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, где ранее состоялось заседание Совета безопасности РФ. Члены Совбеза на этой встрече высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.

В конце января в Госдуму внесли проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР". Позже депутаты поддержали документ большинством голосов. По мнению парламентариев, признание самопровозглашенных республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу их международного признания.