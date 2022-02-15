Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Парламентарии поддержали проект постановления, согласно которому обращение будет незамедлительно подписано и направлено президенту России. За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, 1 воздержался.

При этом Госдума отклонила альтернативный проект документа, предусматривающий его направление президенту после проведения консультаций в министерстве иностранных дел РФ.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР"

был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ.

По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

Признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз, а также для укрепления стабильности в регионе, считают представители КПРФ.

