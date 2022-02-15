Официальные решения о возможности признания ЛНР и ДНР не принимались – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не принимали официальные решения о возможности признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я, конечно, не хотел бы забегать вперед, насколько я знаю, никаких решений в Думе не принималось", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что общественность болезненно реагирует на события, происходящие в Донецке и Луганске. Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность Минским соглашениям по Украине.

Проект обращения Госдумы к Владимиру Путину с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики был внесен на рассмотрение палаты 19 января.

Накануне стало известно, что в Госдуме 15 февраля рассмотрят постановления об обращении к Владимиру Путину о необходимости признания суверенитета ДНР И ЛНР. Главе государства представят один из двух вариантов, набравших больше голосов среди депутатов.

