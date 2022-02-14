Госдума рассмотрит проекты постановлений по ДНР и ЛНР 15 февраля

Фото: kremlin.ru

Госдума рассмотрит постановления об обращении к Владимиру Путину о необходимости признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик во вторник, 15 февраля. Об этом написал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что всего на рассмотрении депутатов находятся два варианта постановления об обращении к президенту России.

"Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов", – уточнил Володин.

Проект обращения Госдумы к Владимиру Путину с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ.