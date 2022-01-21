Песков призвал не пытаться заработать политические очки на теме признания ДНР и ЛНР

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
В вопросе признания Донецкой и Луганской народных республик важно быть осторожными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим", – цитирует его ТАСС.
По словам представителя Кремля, любые шаги в этом вопросе должны быть сбалансированными и приниматься с осознанием ответственности. В противном случае они только усугубят напряженность.
Журналисты также поинтересовались у Пескова, как он оценивает слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о необходимости обеспечения безопасности россиян в ДНР и ЛНР. Однако пресс-секретарь от комментариев воздержался, отметив, что соответствующий документ должен быть сначала рассмотрен Госдумой.
Проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" ранее внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По мнению парламентариев, это обоснованное и морально оправданное решение, признание республик Россией положило бы начало процессу международного признания этих стран.
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