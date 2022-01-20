В Кремле не стали комментировать проект о признании ДНР и ЛНР до голосования в Госдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект о признании ДНР и ЛНР должен пройти определенную процедуру в Госдуме, до этого невозможно его комментировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если я правильно понимаю, все-таки в думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская", – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин пока не проинформирован о данном проекте. Также Песков не ответил на вопрос о позиции президента по теме признания ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" внесли в Госдуму депутаты КПРФ. По мнению политиков, оно обосновано и морально оправдано, признание республик положило бы начало процессу международного признания стран.

В свою очередь, политолог Андрей Головачев заявил, что если Россия признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР, то Украина может лишиться части своих территорий. По его мнению, после этого ДНР и ЛНР смогут предъявить претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Головачев также считает, что в среднесрочной перспективе – 10–15 лет – Украина будет находиться в состоянии перманентной войны с Россией, поэтому, уверен эксперт, Киев ждет экономическая деградация и стремительное уменьшение населения.

