Политолог заявил, что Украина может лишиться территорий из-за решения России

Фото: depositphotos/BigNazik

Если Россия признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР, то Украина может лишиться части своих территорий, считает политолог Андрей Головачев.

По его мнению, Соединенные Штаты могут отказаться сдерживать Москву, если Киев продолжит проводить непрогнозируемую внешнюю и внутреннюю политику.

"Наиболее вероятный сценарий – это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. – Прим. ред.)", – написал политолог в своей статье для издания "Главред".

По его мнению, после этого ДНР и ЛНР смогут предъявить претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Головачев также считает, что в среднесрочной перспективе – 10–15 лет – Украина будет находиться в состоянии перманентной войны с Россией, поэтому, уверен эксперт, Киев ждет экономическая деградация и стремительное уменьшение населения.

При этом, заключил Головачев, это не самый плохой для Украины сценарий. По мнению политолога, все может закончиться гораздо хуже.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе историю Украины. По его словам, в исторических источниках название "Русь" не применяется ни к Новгороду, ни к Суздали.

Дробович подчеркнул, что вначале это название использовалась только для территорий нынешней Центральной Украины, а уже позже применялось к Галицко-Волынскому княжеству – к Западной Украине.