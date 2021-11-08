Депутат Рады предупредил об уничтожающей реакции России на агрессию в Донбассе

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Последствиями масштабного наступления ВСУ в Донбассе станет уничтожающая реакция России. Об этом украинские власти предупредил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам политика, Россия обязательно предпримет ответные меры в случае попытки Украины начать большую войну.

"Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине", – сказал Волошин.

Как считает украинский депутат, Россия уже сообщила Западу о готовности идти до конца в данном вопросе.

"Если вы попытаетесь тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом, то прежде чем появятся морпехи, вы сами реально натолкнетесь на угрозу ядерной войны, мы сначала просто возьмем эту территорию, вам негде будет размещаться, и вам нам еще спасибо скажете, потому что мы с вами хотя бы в прямое военное столкновение не вступим", – высказал предположение Волошин о позиции России.

Ранее американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.

Позднее американские СМИ сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву, чтобы предупредить власти России по Украине. По данным телеканала CNN, США внимательно следят за увеличением числа российских войск близ границы с Украиной.