Politico опубликовало снимки российских танков "на границе с Украиной"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают размещение российской военной техники на границе с Украиной.

"Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной", – утверждает СМИ.

Как выяснилось позднее, российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. От украинской территории ее отделяет еще один российский регион – Брянская область.

В материале также утверждается, что военные подразделения, в которые входит элитная 1-я гвардейская танковая армия, начали перебазировку в конце сентября из других районов РФ.

По информации британского издательства по военной тематике Jane's, данные которого приводятся в статье, российская техника из состава 4-й танковой дивизии была переброшена близ Брянска и Курска.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России поражением в случае масштабной войны. По мнению внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, россияне в случае военного конфликта понесут огромные военные потери техники и личного состава.