Politico опубликовало снимки российских танков "на границе с Украиной"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают размещение российской военной техники на границе с Украиной.
"Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной", – утверждает СМИ.
Как выяснилось позднее, российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. От украинской территории ее отделяет еще один российский регион – Брянская область.
В материале также утверждается, что военные подразделения, в которые входит элитная 1-я гвардейская танковая армия, начали перебазировку в конце сентября из других районов РФ.
По информации британского издательства по военной тематике Jane's, данные которого приводятся в статье, российская техника из состава 4-й танковой дивизии была переброшена близ Брянска и Курска.
Ранее в офисе Зеленского пригрозили России поражением в случае масштабной войны. По мнению внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, россияне в случае военного конфликта понесут огромные военные потери техники и личного состава.
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