Лавров прокомментировал информацию об использовании Киевом дрона в Донбассе

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Россия в контакте с представителями Донбасса перепроверяет информацию о применении Киевом турецких ударных беспилотников Bayraktar на востоке Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Кроме того, представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никаноров прокомментировал атаку украинских БПЛА на нефтебазу в Донецке. По его словам, это была целенаправленная террористическая кампания, передает РИА Новости.

"Расцениваем действия Украины как целенаправленную террористическую кампанию, направленную против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения республики", – заявил Никаноров.

Он призвал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать факт применения БПЛА и оперативно отразить его в отчетах.

Ранее сообщалось, что Киев впервые применил турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 на востоке Украины. Известно, что ударные дроны были применены вблизи поселка Гранитное Донецкой области.

После произошедшего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Турцией дронов Украине могут привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

