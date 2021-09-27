Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле ВСУ

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Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.

Как заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, огонь велся из стрелкового оружия в районе населенного пункта Калиново. Военный получил смертельное ранение в результате прицельного снайперского огня.

Ранее ополченец самопровозглашенной Луганской народной республики погиб при обстреле с направления населенного пункта Орехово в сторону населенного пункта Золотое-5. Инцидент произошел в субботу, 28 августа, в 22:37.

До этого два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе. Это произошло в ночь с 10 на 11 июля в районе населенного пункта Новозвановка.

Уточнялось, что военнослужащие подорвались на минном поле.