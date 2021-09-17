В ЛНР заявили о пострадавшем в результате взрыва в Луганске подростке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подросток 2007 года рождения попал в реанимацию после взрыва в Луганске. Об этом в пятницу, 17 сентября, со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сработало неустановленное взрывное устройство, предположительно, запал ручной гранаты.

У подростка, по данным МЧС Луганской народной республики, множественные осколочные ранения и травматический шок.

Ранее сообщалось, что ополченец ЛНР погиб при обстреле со стороны украинских силовиков. Обстрел велся из стрелкового оружия с направления населенного пункта Орехово в сторону населенного пункта Золотое-5.

До этого два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе. Это произошло в ночь с 10 на 11 июля в районе населенного пункта Новозвановка. Уточнялось, что военнослужащие подорвались на минном поле.

В июне на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики напала украинская диверсионная группа. В результате были убиты пять ополченцев.