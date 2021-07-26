На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса

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Киеву стоит рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России, сообщил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

Он выразил желание, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, однако заявил о необходимости готовить армию к возможному применению оружия. По словам Грымчака, участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о намерении Москвы присоединить эти земли, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах 17–19 сентября.

В Верховную раду внесли законопроект, согласно которому предлагается лишать украинского гражданства тех жителей страны, кто добровольно получил российский паспорт.

В апреле 2020 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР. Президент России отмечал, что данная мера является гуманитарной и связана со сложной ситуацией с гражданскими правами в Донбассе.

В феврале этого года Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рекомендовал украинцам выйти из какого-либо второго гражданства. Тогда он отмечал, что таким образом получится избежать проблем в будущем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что жители Донбасса получают российские паспорта из-за невыполнения Киевом Минских соглашений. По ее словам, жители Донецка и Луганска фактически ущемлены в правах. Она также подчеркивала, что действия РФ соответствуют международной практике. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в нарушении логики минских договоренностей путем выдачи российских паспортов.