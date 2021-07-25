В Раду внесли проект о лишении украинцев гражданства за получение паспорта РФ

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В Верховную раду внесли законопроект, согласно которому предлагается лишать украинского гражданства тех жителей страны, кто добровольно получил российский паспорт. Документ размещен на официальном портале парламента Украины.

В карточке к законопроекту указано, что поправки предлагается внести в закон "О гражданстве Украины", при этом пояснительной записки к проекту пока нет. Указано, что инициаторами выступили трое депутатов – от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", а также один нефракционный.

В апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР. Президент России отмечал, что данная мера является гуманитарной и связана со сложной ситуацией с гражданскими правами в Донбассе.

В феврале этого года Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рекомендовал украинцам выйти из какого-либо второго гражданства. Тогда он отмечал, что таким образом получится избежать проблем в будущем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что жители Донбасса получают российские паспорта из-за невыполнения Киевом минских соглашений. По ее словам, жители Донецка и Луганска фактически ущемлены в правах. Она также подчеркивала, что действия РФ соответствуют международной практике. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в нарушении логики Минских договоренностей путем выдачи российских паспортов.