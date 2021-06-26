Захарова объяснила выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Донбасса получают российские паспорта из-за невыполнения Киевом минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.
"Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно минским соглашениям, он должен снять", – заявила дипломат.
Захарова напомнила, что жители Донецка и Луганска фактически ущемлены в правах. Она также ответила, что действия РФ соответствуют международной практике.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что паспорта жителям Украины неоднократно выдавали в Польше, Венгрии и Румынии. Сама Украина, в свою очередь, активно выдает документы жителям Приднестровья.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в нарушении логики Минских соглашений путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Украинский лидер также заявлял, что существует вероятность проведение национального референдума по вопросу Донбасса. По словам Зеленского, к такой мере могут перейти, если соглашения не удастся достичь в нормандском формате.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: