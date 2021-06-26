Захарова объяснила выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Донбасса получают российские паспорта из-за невыполнения Киевом минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

"Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно минским соглашениям, он должен снять", – заявила дипломат.

Захарова напомнила, что жители Донецка и Луганска фактически ущемлены в правах. Она также ответила, что действия РФ соответствуют международной практике.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что паспорта жителям Украины неоднократно выдавали в Польше, Венгрии и Румынии. Сама Украина, в свою очередь, активно выдает документы жителям Приднестровья.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в нарушении логики Минских соглашений путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Украинский лидер также заявлял, что существует вероятность проведение национального референдума по вопросу Донбасса. По словам Зеленского, к такой мере могут перейти, если соглашения не удастся достичь в нормандском формате.