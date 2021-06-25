В Кремле не видят причин пересматривать позицию по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Донбассе является внутренней проблемой Украины. Москва, по его словам, в рамках нормандского формата пытается помочь Киеву в решении этого вопроса, однако свою позицию по урегулированию пересматривать не собирается.
"Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России, здесь нечего ни пересматривать, ни обсуждать, ни говорить", – приводит его слова РИА Новости.
Песков подчеркнул, что Россия пытается помочь Украине именно в урегулировании внутригосударственной проблемы, которой является конфликт в Донбассе. Он уточнил, что комплекс мер достигнутый в Минске является общепризнанным и единственно возможным решением проблемы, в отношении которого Киев последнее время выступает "с противоречивыми заявлениями".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на три года одобрил пакет санкций против ряда российских авиакомпаний. Ограничения касаются таких перевозчиков, как "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии". Кроме того, под действие санкций подпадают компании "Ак Барс Аеро", "Атран", "ВИМ-Авиа" и некоторые другие.
Также новое решение Совета национальной безопасности Украины на тот же срок вводит санкции против 538 человек, в числе которых российский бизнесмен Павел Фукс и украинец Дмитрий Фирташ.
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