ЕС на год продлил санкции за присоединение Крыма к России

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Европейский союз принял решение продлить еще на год санкции за присоединение Крыма и Севастополя к России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня Совет ЕС решил обновить еще на один год – до 23 июня 2022 года – санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", – говорится в заявлении ведомства.
Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с данными российскими регионами, в том числе запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма, а также на инвестиции и туристические услуги на территории полуострова. Решение об их продлении вступит в силу сразу после его публикации в официальном журнале ЕС.
Ранее Евросоюз продлил до 15 сентября 2021 года санкции против российских и украинских физических лиц и организаций, которых считает причастными к дестабилизации ситуации на Украине. Они распространяются на 177 лиц и 48 организаций и продлеваются каждые полгода, начиная с 2014 года.
В отношении России в связи с присоединением Крыма действует и третий пакет санкций. Он представляет из себя секторальные экономические санкции Евросоюза и США и касается предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов.
Указанные ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ, заморожены их активы.
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