Евросоюз продлил на полгода персональные санкции по Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Санкции против российских и украинских физических лиц и организаций Европейский союз продлил еще на полгода – до 15 сентября. Об этом свидетельствуют данные из заявления ЕС.

Уточняется, что ограничительные меры действуют с 2014 года. Каждые полгода ЕС их продлевает. Они введены за "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Санкции ограничивают поездки и замораживают активы в ЕС. Они распространяются на 177 лиц и 48 организаций.

Впервые Евросоюз и США ввели секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины в июле 2014 года. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов.

Ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ, заморожены их активы.

