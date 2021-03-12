Евросоюз продлил на полгода персональные санкции по Украине

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Санкции против российских и украинских физических лиц и организаций Европейский союз продлил еще на полгода – до 15 сентября. Об этом свидетельствуют данные из заявления ЕС.
Уточняется, что ограничительные меры действуют с 2014 года. Каждые полгода ЕС их продлевает. Они введены за "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Санкции ограничивают поездки и замораживают активы в ЕС. Они распространяются на 177 лиц и 48 организаций.
Впервые Евросоюз и США ввели секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины в июле 2014 года. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов.
Ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ, заморожены их активы.
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