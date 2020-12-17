ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Фото: AP/Jean-Francois Badias

Члены Европейского союза продлили экономические санкции против России на полгода. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2021 года", – говорится в заявлении Совета.

Накануне постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза согласовали продление экономических санкций против РФ. Последний раз санкции продлевались в июне этого года.

Впервые Евросоюз и США ввели секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины в июле 2014 года. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов.

Ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ, заморожены их активы.