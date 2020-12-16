Послы 27 стран ЕС согласовали продление антироссийских санкций

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Постоянные представители 27 стран – членов Европейского союза согласовали продление экономических санкций против России еще на полгода, сообщает ТАСС. Срок их действия должен был истечь 31 января 2021 года.
Ограничительные меры теперь будут действовать до 31 июля 2021 года. В ближайшее время это решение формально утвердит Совет ЕС, затем его опубликуют в Официальном журнале Евросоюза, после чего оно вступит в силу.
Впервые Евросоюз и США ввели секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины в июле 2014 года. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов.
Ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ, заморожены их активы.
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