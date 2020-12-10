Саммит ЕС решил продлить санкции против России

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Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в саммите ЕС решили на шесть месяцев продлить санкции против России. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Решение о продлении санкций в отношении России утверждено Европейским советом", – написал он.

Ранее ряд российских граждан и организаций пополнил санкционные списки США и Великобритании. Уточняется, что россиян обвиняют в нарушении прав человека.

Также сообщалось, что Европейский союз вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире.

Уточнялось, что санкции будут вводить за преступления, связанные с геноцидом, преступления против человечности, за насилие сексуального характера, нарушение права на мирное собрание, нарушение права на собственное мнение и выражение собственного мнения, нарушение права на свободное вероисповедование и свободу совести.