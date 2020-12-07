Евросоюз введет новый режим санкций за нарушение прав человека

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Европейский союз вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире, сообщает РИА Новости.

Решение вступает в силу с 8 декабря. Санкции будут вводить за преступления, связанные с геноцидом, преступления против человечности, за насилие сексуального характера, нарушение права на мирное собрание, нарушение права на собственное мнение и выражение собственного мнения, нарушение права на свободное вероисповедование и свободу совести.

Также санкции грозят за пытки, торговлю людьми, внесудебную расправу и убийства, похищение людей и их незаконное удержание.

Еще год назад принятие нового режима санкций инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе его сравнивают с американским "актом Магнитского".

Отмечается, что новый режим не будет направлен против какой-то конкретной страны и не будет, в отличие от США, носить экстерриториальный характер. Ограничения будут применяться на территории Евросоюза и касаться замораживания активов, а также запрета на въезд.

В конце сентября Минфин США ввел новые санкции против ряда российских физических и юридических лиц. В ведомстве мотивировали данное решение рядом киберпреступлений, вмешательством в выборы американского президента и рядом других нарушений.

