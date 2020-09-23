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Политика

18:13

США ввели новые санкции против граждан РФ и юрлиц

политика

Фото: depositphotos/denisismagilov

В связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и ситуацией на Украине ряд российских физических и юридических лиц попал в санкционные списки, сообщается на сайте американского Минфина. Санкции ввели в отношении восьми россиян и выходцев из РФ, а также семи организаций в России и Финляндии, сообщает РИА Новости.

В их числе Надежда Кучумова, Елена Иванова, Борис Гайкович, Владислав Занин, проживающие в Санкт-Петербурге, а также Евгений Ходотов, Александр Кузин и Дмитрий Сытый, находящиеся в Центральной Африканской Республике, и Никита Ковалевский, пребывающий в Финляндии, уточнили в Минфине.

Также под санкции попали компании Optima Freight OY, Acex OY, Unicum Trade OY и GCH Finland OY, которые находятся по одному и тому же адресу в Финляндии. Кроме того, в списке значатся ООО "М-Финанс", АО "НПП ПТ Океанос" из Санкт-Петербурга и Lobaye Invest из ЦАР, говорится на сайте ведомства.

Ранее США расширили санкции против России. Уточняется, что в санкционный список вошли пять российских научно-исследовательских институтов. Сотрудников этих учреждений подозревают в работе над химическим и биологическим оружием. Так, под ограничения попал и НИИ Минобороны, принимавший участие в разработке вакцины от COVID-19.

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