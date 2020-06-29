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Политика

18:13

ЕС продлил экономические санкции против России

политика

Фото: ТАСС/Michael Kappeler/dpa/picture-alliance

ЕС продлил экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине, на полгода, говорится в заявлении организации.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики России еще на 6 месяцев – до 31 января 2021 года", – сообщается на сайте.

Решение приняли лидеры ЕС на саммите 17–18 июня в формате видеоконференции. Заключение связали с тем, что минские соглашения остаются не выполнены.

В марте Евросоюз до 15 сентября продлил индивидуальные санкции в отношении россиян. Ограничения касаются 175 физических лиц и 44 организаций. Причиной назвали действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ранее в списке было 177 фамилий. Из него исключили двоих людей в связи с их кончиной – Евгения Бушмина и Валерия Медведева.

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