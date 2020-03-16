Путин заявил, что России "плевать" на санкции

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Россия компенсировала все убытки от санкций, сообщил Владимир Путин в интервью ТАСС.

"Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов долларов, но мы и заработали столько же", – подчеркнул российский лидер.

Он заметил, что это немалые потери, но введение ограничений против РФ заставило страну "включить мозги". Россия начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены, добавил Путин.

"Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу", – заявил президент.

Российский лидер заметил, что контрсанкции помогли стране развивать сельское хозяйство. По его словам, объемы производства в аграрном секторе выросли в несколько раз, Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы.

"Мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания. По молоку, по мясу птицы и свинине", – подчеркнул глава государства, при этом он признал, что для развития производства овощей и говядины нужны дополнительные меры.

13 марта Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении граждан России. Срок их действия – до 15 сентября. Касаются ограничительные меры 175 физических лиц и 44 организаций. Причина – действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, отмечают в ЕС.

Раньше перечень включал 177 фамилий. Из него исключили двоих людей в связи с их кончиной, это Евгений Бушмин и Валерий Медведев.

В феврале американский президент Дональд Трамп еще на год продлил действие санкций против России. Согласно документу, "действия и политика правительства РФ продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США".

Указ 13660 издал президент США Барак Обама 6 марта 2014 года до референдума в Крыму. Позднее были введены и другие санкции против российских физических и юридических лиц.

Минфин США ввел санкции против структур "Роснефти". В санкционный список внесена компания Rosneft Trading из-за сотрудничества с Венесуэлой. Активы Rosneft Trading в американской юрисдикции будут заблокированы. Американским лицам запрещается вести с организацией бизнес.

В марте Штаты вывели из-под санкций зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".

Ограничения против них начали действовать в 2017 году в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Тогда ситуация на Корейском полуострове обострилась после ракетных испытаний КНДР.