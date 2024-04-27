Экстренная эвакуация объявлена в тюменском селе Абатском из-за опасности затопления

Фото: телеграм-канал "Александр Моор"

Экстренную эвакуацию объявили в селе Абатском Абатского района Тюменской области, сообщил глава района Игорь Васильев в своем телеграм-канале.

По его словам, поводом послужила реальная опасность затопления улиц из-за паводка. Васильев призвал жителей села, чьи дома попадают в зону подтопления, взять документы, ценные вещи, белье и лекарства, после чего отправиться на пункт сбора или пункт временного проживания.

Также он попросил их отключить электричество, газ в доме и соблюдать спокойствие.

Ранее Васильев сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек. В райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.

24 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим в районе Абатского села Тюменской области превысил критическую отметку.

Власти объявили эвакуацию жителей всех подверженных подтоплению населенных пунктов в Абатском районе, а также в трех населенных пунктах Упоровского района Тюменской области.