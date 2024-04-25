Сотрудники МЧС предотвратили прорыв дамбы в Тюменской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС РФ предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Специалисты обнаружили течь в дамбе, по которой проходит федеральная трасса Тюмень – Омск. После этого на место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Спасатели за несколько часов засыпали и укрепили аварийный участок. На данный момент течь устранена, вода откачивается. Федеральная трасса открыта для проезда, в районе дамбы организовано реверсивное движение.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в районе Абатского села Тюменской области достиг 980 сантиметров, превысив критическую отметку.

Правительство региона объявило экстренную эвакуацию в трех населенных пунктах Упоровского района Тюменской области. Так, предупреждение вводится для жителей села Коркина, а также деревни Губино и Старая Шадрина из-за увеличения уровня воды в реке Тобол.