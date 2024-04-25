25 апреля, 04:57Происшествия
Сотрудники МЧС предотвратили прорыв дамбы в Тюменской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Сотрудники МЧС РФ предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Специалисты обнаружили течь в дамбе, по которой проходит федеральная трасса Тюмень – Омск. После этого на место оперативно прибыли сотрудники МЧС.
Спасатели за несколько часов засыпали и укрепили аварийный участок. На данный момент течь устранена, вода откачивается. Федеральная трасса открыта для проезда, в районе дамбы организовано реверсивное движение.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в районе Абатского села Тюменской области достиг 980 сантиметров, превысив критическую отметку.
Правительство региона объявило экстренную эвакуацию в трех населенных пунктах Упоровского района Тюменской области. Так, предупреждение вводится для жителей села Коркина, а также деревни Губино и Старая Шадрина из-за увеличения уровня воды в реке Тобол.
В Тюменской области объявлена эвакуация жителей Абатского района