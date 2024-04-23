Экстренная эвакуация объявлена в трех селах Тюменской области

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Экстренная эвакуация объявлена в трех населенных пунктах Упоровского района Тюменской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

По информации властей, экстренное предупреждение вводится для жителей села Коркина, а также деревни Губино и Старая Шадрина. В центре объяснили, что эвакуация необходима из-за увеличения уровня воды в реке Тобол.

Ранее в Абатском районе Тюменской области объявили эвакуацию жителей всех подверженных подтоплению населенных пунктов. В регионе развернули пункты временного размещения.

До этого губернатор области Александр Моор сообщил, что временную насыпь у поселка около города Ишим Тюменской области размыло паводком. Речь идет о поселке Плодопитомник, расположенном на границе с Ишимом.

