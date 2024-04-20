Временную насыпь у поселка под тюменским Ишимом размыло паводком

Фото: МЧС России

Временную насыпь у поселка около города Ишим Тюменской области размыло паводком, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

Речь идет о поселке Плодопитомник, расположенном на границе с Ишимом. Сама дамба, которую строили, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии.

Моор отметил, что эвакуацию в зонах возможного подтопления провели заблаговременно.

Рано утром сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критериев "опасного явления" и составил 861 сантиметр.

В региональном главке МЧС РФ сообщили, что пик паводка в Тюменской области придется на начало последней декады апреля.

Предупредительную эвакуацию жителей объявили 17 апреля в двух тюменских деревнях из-за поднятия уровня воды в реке Ишим.

До этого глава региона Александр Моор сообщил о срочной эвакуации в Казанском и Ишимском районах. Он призвал местных жителей как можно скорее выехать в безопасное место – к родственникам или в пункты временного размещения.

