20 апреля, 08:57Происшествия
Временную насыпь у поселка под тюменским Ишимом размыло паводком
Фото: МЧС России
Временную насыпь у поселка около города Ишим Тюменской области размыло паводком, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.
Речь идет о поселке Плодопитомник, расположенном на границе с Ишимом. Сама дамба, которую строили, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии.
Моор отметил, что эвакуацию в зонах возможного подтопления провели заблаговременно.
Рано утром сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критериев "опасного явления" и составил 861 сантиметр.
В региональном главке МЧС РФ сообщили, что пик паводка в Тюменской области придется на начало последней декады апреля.
Предупредительную эвакуацию жителей объявили 17 апреля в двух тюменских деревнях из-за поднятия уровня воды в реке Ишим.
До этого глава региона Александр Моор сообщил о срочной эвакуации в Казанском и Ишимском районах. Он призвал местных жителей как можно скорее выехать в безопасное место – к родственникам или в пункты временного размещения.
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