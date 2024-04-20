Уровень реки Ишим в Тюменской области достиг критериев "опасного явления"

Фото: телеграм-канал "Александр Моор"

Уровень воды в реке Ишим возле города Ишима в Тюменской области достиг критериев "опасного явления" и составил 861 сантиметр. Об этом сообщает администрация города на странице "ВКонтакте".

"20 апреля <…> уровень составил 861 см над нулем поста. Подъем продолжается", – указано в сообщении.

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что отметкой опасного явления "половодье" является уровень в 850 сантиметров.

В региональном главке МЧС РФ сообщили, что пик паводка в Тюменской области придется на начало последней декады апреля.

Предупредительную эвакуацию жителей объявили 17 апреля в двух тюменских деревнях из-за поднятия уровня воды в реке Ишим.

До этого глава региона Александр Моор сообщил о срочной эвакуации в Казанском и Ишимском районах. Он призвал местных жителей как можно скорее выехать в безопасное место – к родственникам или в пункты временного размещения.

