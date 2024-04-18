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18 апреля, 12:42

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МЧС: пик паводка в Тюменской области придется на начало третьей декады апреля

В МЧС сообщили, когда пик паводка придет в Тюменскую область

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Пик паводка в Тюменской области придется на начало последней декады апреля, заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Семина.

"Наши специалисты прогнозируют, что, вероятнее всего, пик паводка придется на начало третьей декады апреля", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

7 апреля Владимир Путин указал на неизбежность прихода высокой воды в регион. Причина тому – аномальное за последние 100 лет увеличение уровня воды. Из-за этого на следующий день в Тюменской области ввели режим ЧС.

Губернатор области не исключил, что из-за опасного половодья может произойти перелив или даже прорыв дамбы. Из-за этого власти объявили срочную эвакуацию Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионы
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