МЧС: пик паводка в Тюменской области придется на начало третьей декады апреля

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Пик паводка в Тюменской области придется на начало последней декады апреля, заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Семина.

"Наши специалисты прогнозируют, что, вероятнее всего, пик паводка придется на начало третьей декады апреля", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

7 апреля Владимир Путин указал на неизбежность прихода высокой воды в регион. Причина тому – аномальное за последние 100 лет увеличение уровня воды. Из-за этого на следующий день в Тюменской области ввели режим ЧС.



Губернатор области не исключил, что из-за опасного половодья может произойти перелив или даже прорыв дамбы. Из-за этого власти объявили срочную эвакуацию Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима.