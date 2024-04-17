17 апреля, 17:10Происшествия
Путин поручил Минстрою немедленно и без пауз оценивать ущерб от паводков в РФ
Фото: телеграм-канал Daily Storm
Ущерб от паводков должен оцениваться немедленно и без пауз, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
"Вовремя! Чтобы без пауз. Вода уходит – сразу комиссии должны работать", – сказал российский лидер, заслушав доклад главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.
Работу по оценке ущерба необходимо организовать вовремя и установленным порядком, поручил глава РФ. Файзуллин в ответ на это согласился с ним.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил Путину, что ситуация в регионе достигла пика, однако самая сложная обстановка зафиксирована в Оренбурге. Президент РФ подчеркнул, что круглосуточно находится на связи в властями Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.
Сейчас на территории первого региона остаются подтопленными свыше 14 тысяч жилых домов, а в Курганской области затопило уже свыше 300 зданий. В это же время в двух районах Тюменской области началась срочная эвакуация населения из-за ожидаемого половодья.
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