Губернатор Тюменской области заявил о срочной эвакуации в 2 районах региона

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Срочная эвакуация населения начинается в двух районах Тюменской области, заявил губернатор региона Александр Моор в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

"Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет еще выше – существенно выше", – сказал он в обращении к жителям Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима.

По его данным, специалисты уже обошли все дома на этих территориях и оповестили лично каждого. Глава региона еще раз призвал жителей собирать ценные вещи и скорее выезжать в безопасное место, к родственникам или в пункты временного размещения.

Из-за повышения уровня воды в реке Ишим растет вероятность перелива воды через дамбы, также не исключен вариант с их прорывом, добавил Моор.

"При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов, воды обещают очень много", – предупредил он.

7 апреля Владимир Путин указал на неизбежность подтоплений Тюменской области из-за аномального за последнюю сотню лет увеличения уровня воды. На следующий день в регионе ввели режим ЧС.

Утром 16 апреля жителей трех сел Казанского района призвали срочно эвакуироваться из-за риска затопления. Чуть позже местные власти призвали эвакуироваться и жителей Ишима.