Глава Викуловского района Тюменской области объявил эвакуацию жителей двух деревень

Фото: телеграм-канал "Тюменская область"

Предупредительную эвакуацию жителей объявили в двух тюменских деревнях из-за поднятия уровня воды в реке Ишим. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале главы Викуловского района Андрея Лотова.

"Существует реальная угроза подтопления деревень Заборка и Тюлешов Бор Балаганского сельского поселения. Решением комиссии по ЧС с 17 апреля в этих деревнях объявлена предупредительная эвакуация", – говорится в его публикации.

Лотов напомнил местным жителям, что с собой нужно брать только самое необходимое.

Днем ранее губернатор региона Александр Моор сообщил о срочной эвакуации в Казанском и Ишимском районах. Он призвал местных жителей как можно скорее выехать в безопасное место – к родственникам или в пункты временного размещения.

По его словам, из-за повышения уровня воды в реке Ишим растет вероятность перелива воды через дамбы, также не исключен вариант с их прорывом.

В свою очередь, глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что следствие будет выяснять причины масштабных наводнений в некоторых российских регионах.

